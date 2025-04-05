Госдеп США сообщил о разговоре госсекретаря Рубио с премьер-министром Нетаньяху
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу, 4 апреля, обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американскую поддержку и ситуацию в секторе Газа.
«Госсекретарь Рубио поговорил с премьер-министром Нетаньяху, чтобы подчеркнуть поддержку США Израиля. Госсекретарь обсудил ситуацию в Газе и решимость администрации освободить заложников в Газе», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Там добавили, что политики также коснулись вопроса пошлин.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. На следующий день власти Китая приняли решение о введении ответных пошлин в 34% в отношении товаров, импортируемых из США.
Аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе 3 апреля заявил, что введение новых пошлин может привести к замедлению экономического роста США в 2025 году, а также спровоцировать рост инфляции. По его словам, негативный эффект для США связан с «эффектом бумеранга» — ответными мерами и ростом цен. Инфляция может увеличиться на 1–1,5% уже в этом году.