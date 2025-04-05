В Москве был ранен открывший стрельбу по полицейским правонарушитель

В Москве мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по правоохранителям и был ранен ответным огнем. Об этом 5 апреля сообщила «Известиям» пресс-служба МВД города Москвы.

«4 апреля в полицию поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что на улице Ореховый Бульвар неизвестный угрожает оружием его знакомому. Информация о произошедшем была незамедлительно передана нарядам полиции», — говорится в заявлении.

После этого сотрудники обнаружили машину, в которой находился предполагаемый нарушитель, и блокировали ее на Кустанайской улице.

«В процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета», — уточнили в МВД.

Правоохранители в ответ применили против мужчины табельное оружие, после чего раненый стрелок был задержан. Правонарушителю была оказана необходимая медицинская помощь.

Оружие нападавшего было изъято и отправлено на экспертизу.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — заключили в пресс-службе ведомства.

Вечером 4 апреля в результате произошедшей в Махачкале стрельбы погиб мужчина. Уточняется, что конфликт возник на бытовой почве. После этого один из участников перепалки открыл стрельбу по оппоненту. Ранее, 2 апреля, мужчина открыл стрельбу и ранил двух человек под Санкт-Петербургом.