Нутрициолог назвал лучший тип питания для работы мозга

Для нормальной работы мозга рацион питания человека должен включать множество разнообразных питательных веществ. Об этом 5 апреля рассказал биолог, нутрициолог, эксперт в области пептидной биорегуляции, СЕО компании VITUAL, основатель школы системной медицины V academy Артем Яшин в беседе с «Газетой.Ru».

Он указал, что для полноценной работы мозга организм нуждается в таких элементов, как жирные кислоты, минералы, витамины и аминокислоты.

«Дефицит даже одного из них может привести к ощутимому ухудшению когнитивных функций, отражаясь на памяти, концентрации внимания, скорости обработки информации и на интеллектуальном потенциале», — предупредил Яшин.

По словам эксперта, для сохранения нормальных способностей работы мозга подходит средиземноморский тип питания. Он предполагает множество растительных продуктов питания, а также оливковое масло и жирную рыбу.

«Также полезно потребление листовой зелени и овощей, богатых антиоксидантами, защищающими мозг от окислительного стресса. Листовые овощи являются отличным источником витаминов группы B (B6, B9, B12), витамина K, фолиевой кислоты, калия и магния», — сообщил специалист.

Эти элементы не только поддерживают правильную работу мозга, но и укрепляют нервную систему человека.

4 апреля Невролог Екатерина Демьяновская раскрыла секреты активного долголетия для мозга. По ее словам, даже в солидном возрасте функции головного мозга не должны страдать настолько, чтобы приносить выраженный дискомфорт в жизни и в быту. Первое, на что следует обратить внимание, — это рацион. Мозг очень энергозатратен, он «забирает» около 20% всей энергии организма.