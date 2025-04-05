Двое человек погибли при столкновении двух легковушек в Уссурийске
В Уссурийске в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в управлении МВД РФ по Приморскому краю.
Там уточнили, что инцидент произошел на улице Воровского. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, отдела полиции, скорой и МЧС.
По данным ведомства, 37-летний водитель автомашины Toyota Mark II выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Noah.
«В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомашины Toyota Mark II скончались от полученных травм. 64-летняя женщина – водитель и 66-летний пассажир автомобиля Toyota Noah госпитализированы с тяжелыми травмами», — следует из публикации ведомства в Telegram.
Уточняется, что стаж водителя Toyota Mark II более 12 лет. В этом году он также привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.
На данный момент все обстоятельства происшествия установляются.
«По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку», — заключили в управлении МВД России по региону.
Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в Москве карета скорой помощи перевернулась после столкновения с Mercedes. Уточняется, что 38-летний водитель иномарки, в салоне которой не было пассажиров, врезался в бок машины скорой помощи и от удара последняя опрокинулась.