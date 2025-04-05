Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венесуэле арестовали пятерых мэров по обвинению в наркотрафике
Политика
В МИД РФ связали атаки ВСУ на мирное население с нежеланием урегулирования конфликта
Происшествия
Двое человек погибли при столкновении двух легковушек в Уссурийске
Мир
Во Франции ввели чрезвычайный план действий из-за вспышки лихорадки чикунгунья
Мир
В Турции чиновник из Антальи выдвинул свою кандидатуру на пост главы НРП
Происшествия
Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы
Мир
Великобритания дополнительно выделит £10 млн пострадавшим от землетрясения в Мьянме
Спорт
Олейник был нокаутирован в дебютном бою лиги Макгрегора BKFC
Мир
Сделка Трампа по TikTok приостановлена после отказа Китая из-за тарифов
Происшествия
Пять мирных жителей ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области
Спорт
Овечкин забросил 893-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до одного гола
Мир
Биньямин Нетаньяху посетит Белый дом и встретится с Дональдом Трампом 7 апреля
Происшествия
СК начал проверку после возгорания пятиэтажки в Кемеровской области
Общество
СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела на экс-губернатора Свердловской области
Мир
Вспышка кори в Техасе достигла 481 подтвержденного случая
Мир
DT сообщила о готовности Макрона говорить с Путиным от лица Европы
Мир
В JPMorgan предрекли рецессию в США из-за пошлин Трампа

Двое человек погибли при столкновении двух легковушек в Уссурийске

0
EN
Фото: t.me/prim_police
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Уссурийске в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в управлении МВД РФ по Приморскому краю.

Там уточнили, что инцидент произошел на улице Воровского. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, отдела полиции, скорой и МЧС.

По данным ведомства, 37-летний водитель автомашины Toyota Mark II выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Noah.

«В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомашины Toyota Mark II скончались от полученных травм. 64-летняя женщина – водитель и 66-летний пассажир автомобиля Toyota Noah госпитализированы с тяжелыми травмами», — следует из публикации ведомства в Telegram.

Уточняется, что стаж водителя Toyota Mark II более 12 лет. В этом году он также привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

На данный момент все обстоятельства происшествия установляются.

«По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку», — заключили в управлении МВД России по региону.

Сильный снегопад в Москве: непогода парализовала дороги и привела к множественным ДТП
Дептранс рекомендует жителям столицы использовать общественный транспорт

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в Москве карета скорой помощи перевернулась после столкновения с Mercedes. Уточняется, что 38-летний водитель иномарки, в салоне которой не было пассажиров, врезался в бок машины скорой помощи и от удара последняя опрокинулась.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025