В возрасте 69-ти лет умер сценарист Юрий Коротков
На 70-м году жизни скончался сценарист, кинорежиссер и писатель Юрий Коротков, принимавший участие в создании фильмов «9 рота» Федора Бондарчука и «Стиляги» Валерия Тодоровского. О смерти сценариста сообщила в субботу, 5 апреля, телекритик Арина Бородина в своем Telegram-канале.
«Умер известный сценарист Юрий Коротков. Он учился сначала в Литинституте, потом на Высших сценарных курсах в Мастерской Семена Лунгина у Валерия Фрида. <...> Десятки отличных фильмов, сценарии к которым писал Коротков, остались в истории кино», — написала она.
Коротков работал над сценариями фильмов «Затерянный в Сибири» Александра Митты, «Авария — дочь мента» и «Волкодав» Михаила Туманишвили, «Американка» Дмитрия Месхиева, «Дикая любовь» Вилена Новака, а также над множеством других кинокартин, завоевавших любовь зрителей.
«Имя Короткова, кстати, друзья и коллеги «подарили» одному из главных героев сериала «Каменская», Валера Тодоровский был там главным продюсером: Сергей Гармаш, друг и коллега Каменской, майор милиции — его героя в сериале зовут Юрий Коротков. Это был такой киношный «привет», — поделилась Бородина.
Она также выразила соболезнования родным и близким сценариста.
Причины смерти Короткова не сообщались.