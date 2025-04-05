DT сообщила о готовности Макрона говорить с Путиным от лица Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон готов в будущем вести переговоры с главой России Владимиром Путиным от лица Европы. Об этом 4 апреля сообщила газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на источник.
Как указал собеседник издания, Макрон намерен выступить в роли переговорщика «в подходящий момент», который пока не наступи.
Уточняется, что к этому французского лидера подталкивают другие члены «коалиции желающих», ссылаясь на то, что Макрон ранее хорошо ладил с Путиным.
При этом в издании отметили нежелание премьер-министра Великобритании Кира Стармера принимать участие в диалоге с Москвой.
3 апреля лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил «Известиям», что французский народ не согласен с политикой нынешних властей страны, которые поддерживают Украину и не способствуют заключению мира, к чему стремятся лидер США Дональд Трамп и Путин.