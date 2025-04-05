Глава минфина США Бессент назвал Зеленского эстрадным артистом
Президент Украины Владимир Зеленский — эстрадный артист, которого окружают неидеальные советники. Об этом в пятницу, 4 апреля, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Он [Зеленский] исполнитель, своего рода эстрадный артист», — сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Бессент также добавил, что некоторые лица из администрации главы киевского режима «очень хороши».
Ранее, 1 марта, американский политолог Гарланд Никсон рассказал в беседе с «Известиями», что Зеленский время переговоров с президентом США Дональдом Трампом показал себя как некомпетентный лидер, унизив Украину и своих европейских союзников.