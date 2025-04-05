Овечкин забросил 893-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до одного гола
Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против ХК «Чикаго» забросил свою 893-ю шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до одного гола.
Встреча состоялась 4 апреля. Хоккеист открыл счет матча, забив шайбу на 4-й минуте.
Для Овечкина это 40-й гол в этом сезоне, уточняет «Спорт-Экспресс».
Ранее, 4 апреля, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев в беседе с «Известиями» пожелал Овечкину установить рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кроме того, он выразил мнение, что, после того как российский нападающий побьет снайперский рекорд Гретцки, следующий рекордсмен появится не скоро.