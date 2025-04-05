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Овечкин забросил 893-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до одного гола

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Фото: TASS/AP/Mark Stockwell
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Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против ХК «Чикаго» забросил свою 893-ю шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до одного гола.

Встреча состоялась 4 апреля. Хоккеист открыл счет матча, забив шайбу на 4-й минуте.

Для Овечкина это 40-й гол в этом сезоне, уточняет «Спорт-Экспресс».

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Ранее, 4 апреля, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев в беседе с «Известиями» пожелал Овечкину установить рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кроме того, он выразил мнение, что, после того как российский нападающий побьет снайперский рекорд Гретцки, следующий рекордсмен появится не скоро.

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