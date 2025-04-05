Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили танк ВСУ боеприпасом «Ланцет»
Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики военнослужащими группировки войск «Восток» уничтожен танк Т-64 ВСУ. Уничтожение техники противника осуществлено в ходе комплексного применения современных средств поражения», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что сначала военная техника подорвалась на противотанковой мине и была обездвижена. После этого бойцы группировки «Восток» точным попаданием поразили машину барражирующим боеприпасом «Ланцет».
В результате у танка произошла детонация боекомплекта.
«Уничтожение техники противника подтверждено данными объективного контроля, все действия корректировались в режиме реального времени оператором разведывательного БПЛА «Зала», — заявили в Министерстве обороны России.
4 апреля военные РФ с помощью FPV-дронов уничтожили пикапы ВСУ в Сумской области. Автомобили противника в лесопосадке обнаружили с помощью беспилотника российского разведподразделения. Украинские боевики двигались на них в сторону государственной границы. Выявленные цели были оперативно уничтожены с помощью атакующих FPV-дронов. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания беспилотников.