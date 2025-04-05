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Французский бизнес отказался выполнять требование Макрона не инвестировать в США

Французский бизнес отказался выполнять требование Макрона не инвестировать в США

Le Figaro: французский бизнес не намерен уходить из США по требованию Макрона
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Некоторые французские предприниматели на намерены выполнять требование президента Франции Эммануэля Макрона и сворачивать инвестиции в экономику США из-за пошлин. Об этом 4 апреля сообщает газета Le Figaro.

«Президентский запрет, изданный на следующий день после того, как [глава США Дональд] Трамп объявил о введении 20-процентных пошлин на импорт из Европы, не убедил крупные корпорации, реализующие проекты в стране дяди Сэма, прекратить все действия», — говорится в материале.

По словам представителей крупного бизнеса, подобные заявления о приостановке проектов в США вызывают беспокойство.

«Мне всё равно, что говорит Макрон. У нас есть представительства в Соединенных Штатах. Не может быть и речи о том, чтобы бросить их вот так. Мы должны уважать свои обязательства перед нашими сотрудниками, нашими клиентами и нашими акционерами», — сообщил руководитель CAC 40.

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Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. На следующий день власти Китая приняли решение о введении ответных пошлин в 34% в отношении товаров, импортируемых из США.

Аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе 3 апреля заявил, что введение новых пошлин может привести к замедлению экономического роста США в 2025 году, а также спровоцировать рост инфляции. По его словам, негативный эффект для США связан с «эффектом бумеранга» — ответными мерами и ростом цен. Инфляция может увеличиться на 1–1,5% уже в этом году.

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