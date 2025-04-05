Хуситы сообщили о нанесении удара дроном по «военной цели» в районе Тель-Авива
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар дроном по «военной цели» в районе Тель-Авива. Об этом в пятницу, 4 апреля, заявил представитель движения Яхья Сариа.
Он сообщил на своей странице в Х, что ВС Йемена провели военную операцию по поражению военной цели в «оккупированном районе Яффо» с использованием беспилотника «Джаффа».
Сариа добавил, что также хуситами был уничтожен разведывательный самолет, работавший в пользу США.
Сариа 2 апреля сообщал, что йеменские хуситы в очередной раз нанесли удар по авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Он уточнил, что атаки с использованием крылатых ракет и беспилотников продолжались «вплоть до момента оглашения настоящего заявления», то есть были длительными.
Йеменские хуситы 30 марта заявили о трех атаках на американский авианосец USS Harry Truman за 24 часа. Уточняется, что в операции участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы, которые использовали несколько крылатых ракет и беспилотников.