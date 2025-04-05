СК начал проверку после возгорания пятиэтажки в Кемеровской области

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту возгорания крыши жилого пятиэтажного дома в Междуреченске Кемеровской области (Кузбасс). Об этом в субботу, 5 апреля, сообщили в ведомстве.

«Следственным отделом по городу Междуреченску СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка по факту возгорания крыши многоквартирного жилого дома в Междуреченске», — написала пресс-служба ведомства в своем-Telegram канале.

По данным СК, инцидент произошел 5 апреля 2025 года около 00:30 (местное время, 20:30 мск).

Там добавили, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин пожара.

Возгорание кровли пятиэтажного здания на площади 900 кв. м произошло ранее в этот день. Самостоятельно эвакуировались 120 человек, в том числе 21 ребенок. Сотрудниками МЧС РФ спасены 17 человек, четыре из них — несовершеннолетние. Жильцам горящего дома обеспечили пункт временного размещения.