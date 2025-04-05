В Турции чиновник из Антальи выдвинул свою кандидатуру на пост главы НРП
В Турции префект района Муратпаша в Анталье Умит Уйсал выдвинул свою кандидатуру на должность главы оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Соответствующее заявление 4 апреля он сделал в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Обладая смелостью поставить свой 33-летний политический опыт и знания на службу моей партии и моей стране, я выдвигаю свою кандидатуру на пост председателя Народно-республиканской партии», — сообщил он сторонникам.
По словам политика, именно реализация демократических принципов способна объединить политическое движение.
При этом в выборах будет участвовать и действующий глава НРП Озгюр Озель.
Ситуация в Турции обострилась 19 марта после того, как правоохранительные органы выдали ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В отношении стамбульской администрации была начата антикоррупционная операция. Мэр города был арестован 23 марта. После в МВД страны сообщили, что Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей.
Позже в Турции начались массовые протесты в связи с задержанием градоначальника.