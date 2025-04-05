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В Турции чиновник из Антальи выдвинул свою кандидатуру на пост главы НРП

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Фото: umituysal
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В Турции префект района Муратпаша в Анталье Умит Уйсал выдвинул свою кандидатуру на должность главы оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Соответствующее заявление 4 апреля он сделал в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Обладая смелостью поставить свой 33-летний политический опыт и знания на службу моей партии и моей стране, я выдвигаю свою кандидатуру на пост председателя Народно-республиканской партии», — сообщил он сторонникам.

По словам политика, именно реализация демократических принципов способна объединить политическое движение.

При этом в выборах будет участвовать и действующий глава НРП Озгюр Озель.

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Ситуация в Турции обострилась 19 марта после того, как правоохранительные органы выдали ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В отношении стамбульской администрации была начата антикоррупционная операция. Мэр города был арестован 23 марта. После в МВД страны сообщили, что Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей.

Позже в Турции начались массовые протесты в связи с задержанием градоначальника.

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