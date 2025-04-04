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Хоккеист СКА Григоренко пожелал Овечкину сделать хет-трик в следующем матче

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Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
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Хоккеист СКА Михаил Григоренко пожелал российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину оформить хет-трик в следующем матче с «Чикаго Блэкхоукс». Об этом в пятницу, 4 апреля, хоккеист заявил «Известиям».

«Мы все следим, все переживаем <...> Надеюсь на хет-трик уже в следующем матче, что он побьет рекорд [Уэйна Гретцки]», — поделился спортсмен.

Григоренко добавил, что построить такую успешную карьеру Овечкину позволили богатырское здоровье, гены и сумасшедшая самоотдача.

На счету Овечкина 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить всего две шайбы до повторения снайперского рекорда Гретцки (894 гола) и три, чтобы его преодолеть.

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3 апреля в НХЛ сравнили подготовку к возможному рекорду Овечкина по голам в регулярных чемпионатах с финалом Кубка Стэнли. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и многие руководители посетили в среду Lenovo Center, где Овечкин забил свой 892-й гол. Согласно данным лиги, она готовится к рекордному 895-му голу Овечкина на протяжении нескольких месяцев.

Сам Овечкин признался, что чувствует поддержку от четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки в погоне за его бомбардирским рекордом. В ночь на 3 апреля россиянин забросил свою 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, это произошло в матче против «Каролины Харрикейнз». Команда Овечкина уступила со счетом 5:1. Россиянину осталось забросить два гола до повторения рекорда Гретцки и три, чтобы его превзойти.

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