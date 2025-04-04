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Лукашенко призвал чиновников не тратить бюджетные деньги на семью и любовниц

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал государственных служащих не тратить деньги из бюджета страны на любовниц и семью. Об этом 4 апреля сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги», — заявил он.

По словам главы государства, чиновники должны сделать выводы после его слов. Он указал на то, что нецелевое использование бюджета очень легко отслеживается.

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2 апреля Лукашенко указал на бесценный опыт благодаря интеграционному проекту Белоруссии и РФ. По его словам, он убежден в том, что интенсивный характер политического диалога будет и дальше содействовать эффективной реализации принятых руководством двух стран документов в интересах белорусов и россиян.

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