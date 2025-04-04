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В ХАМАС отказались эвакуировать заложников из опасных регионов Газы

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Фото: REUTERS/Ramadan Abed
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Палестинское движение ХАМАС отказалось перевезти израильских заложников из районов сектора Газа, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребовала эвакуировать. Об этом в пятницу, 4 апреля, заявил представитель военного крыла движения Абу Убейда.

«Половина живых пленных врага находятся в районах, которые оккупационная армия в последние дни потребовала эвакуировать. Мы решили не выводить этих пленных из указанных районов и оставить их под усиленными мерами безопасности, которые, однако, крайне опасны для их жизни», — говорится в сообщении в Telegram-канале военного крыла движения.

По словам Убейды, заложники будут находиться в опасности до тех пор, пока Израиль не возобновит переговоры с ХАМАС об их эвакуации или освобождении.

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Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира палестинского движения ХАМАС Хасана Фархата в западной части Ливана в результате удара в районе Сайды. По данным военных, Фархат возглавлял силы движения в западном секторе Ливана и «представлял угрозу Израилю и его гражданам».

До этого, 2 апреля, сообщалось, что израильские ВВС перехватили две ракеты, запущенные по территории страны из сектора Газа. Об ущербе или пострадавших в результате атаки не было речи.

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