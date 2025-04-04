Полиция Швеции оцепила улицу в Мальмё из-за обнаружения подозрительного предмета

В шведском городе Мальмё полицейские оцепили улицу из-за обнаружения на ней объекта, который был классифицирован как «потенциально опасный». Об этом 4 апреля сообщает Reuters.

«Первое предположение заключается в том, что это несколько объектов, которые мы считаем опасными», — приводит агентство слова представителя полиции.

Уточняется, что на место был отправлен отряд саперов, которые должны обследовать подозрительный предмет. При этом местных жителей попросили оставаться в помещениях и держаться подальше от окон и балконов.

20 марта в центре Праги эвакуировали более 2 тыс. человек после сообщения о минировании. Впоследствии полиция и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств не обнаружили никаких признаков закладки бомб ни в одном из мест, о которых говорилось в анонимном сообщении.

26 января концерт блогера Ивана Золо отменили в Сочи из-за ложных сообщений о минировании. Как сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МВД России по Краснодарскому краю, на место происшествия были направлены наряды полиции для установления деталей инцидента, всех посетителей эвакуировали.