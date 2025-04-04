Глава ФРС США предрек рост инфляции в стране из-за пошлин Трампа

Резкое увеличение пошлин на импорт, которое ввел президент США Дональд Трамп, приведет к замедлению роста экономики Соединенных Штатов и разгону темпов инфляции в стране. Об этом 4 августа заявил глава американской Федеральной резервной системы (ФРС, центробанк) Джером Пауэлл.

«Хотя неопределенность остается высокой, теперь становится ясно, что повышение пошлин будет существенно более значительным, чем ожидалось. То же самое, вероятно, можно сказать об экономических последствиях, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост», — приводится его речь на ежегодной конференции в Арлингтоне (штат Вирджиния) на сайте ФРС.

На данный момент экономика США всë еще находится в хорошем состоянии и показывает «твердый рост», отметил Пауэлл. Однако прогноз на будущее не такой оптимистичный. Сейчас масштабы и продолжительность последствий мер, введенных Трампом, пока не ясны, однако уже понятно, что их негативное влияние на экономику внутри страны окажется затяжным.

«Хотя пошлины с высокой долей вероятности приведут к по меньшей мере временному всплеску инфляции, возможно и то, что последствия могут быть более устойчивыми», — подчеркнул руководитель ФРС.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. На следующий день власти Китая приняли решение о введении ответных пошлин в 34% в отношении товаров, импортируемых из США.

Аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе 3 апреля заявил, что введение новых пошлин может привести к замедлению экономического роста США в 2025 году, а также спровоцировать рост инфляции. По его словам, негативный эффект для США связан с «эффектом бумеранга» — ответными мерами и ростом цен. Инфляция может увеличиться на 1–1,5% уже в этом году.