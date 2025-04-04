Один человек погиб и пять пострадали в Горловке в результате ударов ВСУ
Один мирный житель Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще пятеро получили ранения. Об этом 4 апреля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Калининском районе в результате применения противником ствольной артиллерии погибла женщина 1982 года рождения», — уточнил он в своем Telegram-канале.
Пушилин добавил, что в результате применения БПЛА-камикадзе на пожарной части пострадал сотрудник МЧС России и были повреждены пожарные автомобили. Повреждения получили три жилых дома в Никитовском и Центрально-Городском районах города.
Он уточнил, что боевики киевского режима за один день совершили около 20 атак с использованием артиллерии калибра 155 мм и ударных дронов.
1 апреля стало известно, что число пострадавших от атаки ВСУ на Горловку достигло 15 человек. Боевики киевского режима атаковали Центрально-Городской район Горловки — поселок Нижний Хутор.