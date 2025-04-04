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Глава минфина США Бессент оценил возможные доходы от пошлин Трампа

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, в адрес торговых партнеров могут принести американской экономике от $300 млрд до $600 млрд в год, заявил 4 апреля министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Может ли это быть где-то от $300 до $600 млрд в год? Конечно», — заявил Бессент в интервью, опубликованном на странице журналиста Такера Карлсона в соцсети X (бывш. Twitter)

Он также объяснил, что основная цель состоит в возвращении и переноса производств обратно на территорию США.

По словам Бессента, это «должно стимулировать новые поступления в американскую экономику и создать рабочие места».

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Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в размере 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. На следующий день власти Китая приняли решение о введении ответных пошлин в размере 34% в отношении товаров, импортируемых из США.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 3 апреля заявил, что объявленные Трампом импортные пошлины являются ошибкой. Он подчеркнул, что текущая торговая система — достижение США, способствовавшее глобальному процветанию. Однако новый пакет пошлин ставит под сомнение достижения Европейского центробанка в борьбе с инфляцией и представляет угрозу для мировой экономики.

4 апреля аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе заявил, что торговая война между Китаем и США наносит ущерб обеим сторонам, а ситуация становится всё менее предсказуемой.

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