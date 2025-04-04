Сотрудники МЧС России потушили горящие строения в Тверской области

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в поселке Ранцево в Тверской области, где горели строения. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вертолет Ми-8 МЧС России сбросил 18 т воды на 600 кв. м, охваченных огнем. К тушению привлечены 57 сотрудников и 21 единица техники», — говорится в Telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что пожарные также защитили от огня соседние дома и лес. Причина возгорания устанавливается дознавателями ведомства.

В этот день в поселке Ранцево в Тверской области загорелись десять строений, в том числе три жилых дома. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Причины и обстоятельства выясняются.