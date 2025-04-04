Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что большинство словаков испытывают симпатию к России. Об этом он заявил 4 апреля на церемонии возложения цветов на мемориале жертвам войны Славин.

«Правда в том, что в Европе, особенно на Западе, растет волна русофобии и расистской ненависти к русскому народу, история переписывается. Мы должны противостоять этому, мы должны просто бороться за историческую правду, которая заключается в том, что русские и другие советские народы — наши герои», — подчеркнул он.

Блага выразил уверенность, что правительство Роберта Фицо не допустит проведения русофобских и человеконенавистнических кампаний в стране.

Заместитель председателя Национального совета Словакии Андрей Данко во время церемонии добавил, что в Словакии никто не ставит под сомнение тот факт, что во время Второй мировой войны страна была освобождена советскими солдатами.

Ранее в этот день Фицо заявил «Известиям», что все мероприятия, которые передают правду о Второй мировой войне, должны поддерживаться. Премьер-министр также отметил, что у него нет проблем с теми, кто говорит правду об этой войне.