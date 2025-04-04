Украина и Франция обсудили возможные энергетические проекты в чернобыльской зоне

Украина и Франция совместно прорабатывают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в чернобыльской зоне отчуждения. Об этом 4 апреля сообщило украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Там указали, что в этот день прошла встреча министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук и уполномоченного президента Франции по вопросам помощи и восстановлению Украины Пьера Эльброна. В ходе визита французская делегация оценила возможности инвестирования в возобновляемую энергетику в зоне отчуждения.

«Эта встреча — еще один шаг по укреплению сотрудничества Украины и Франции в области ядерной безопасности и восстановлению экологической стабильности в чернобыльской зоне», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 5 ноября 2024 года, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские власти уклоняются от предоставления экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) полного доступа ко всем объектам, находящимся в чернобыльской зоне отчуждения.