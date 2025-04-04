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Гуцул заявила о потоке лжи в ее адрес с целью лишения мандата главы Гагаузии

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Фото: РИА Новости/Родион Прока
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что получила поток вранья в свой адрес и последующий арест, который организовали власти Молдавии для того, чтобы попытаться лишить ее мандата главы автономии в составе республики. Об этом говорится 4 апреля в заявлении политика, которое она передала через своих адвокатов.

«Сегодня состоялось очередное заседание суда по делу, истинная цель которого — не правосудие, а устранение меня от исполнения мандата, которым меня наделил народ Гагаузии. При полном отсутствии доказательств меня не просто оболгали — меня лишили права выполнять свой долг перед гагаузским народом, заботиться о своей семье, быть рядом со своими детьми», — приводится текст заявления в Telegram-канале Гуцул.

Как указала политик, ее уголовное преследование организовано для того, чтобы «задушить голос Гагаузии» и лишить жителей автономии права на собственную идентичность.

«Именно поэтому консолидированная позиция жителей Гагаузии так важна. Я искренне благодарю всех, кто приезжает на судебные заседания, кто выходит на мирные акции протеста, кто не боится говорить правду вслух», — подчеркнула она.

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3 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Сама политик 2 апреля после ареста призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг региона. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» Гагаузии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.

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