Капремонт школы № 7 в Долгопрудном завершат к новому учебному году
В Долгопрудном (Московская область) к началу нового учебного года планируют завершить капитальный ремонт школы № 7, расположенной на Лихачевском шоссе. Об этом сообщает региональное министерство строительного комплекса.
По данным на 4 апреля, строительная готовность объекта составляет более 33%. В работах задействованы 115 человек и три единицы техники.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», площадь здания школы составляет более 4,5 тыс. кв. м. Проект ремонта предусматривает обновление кровли и фасада, устройство входной группы, замену инженерных систем, проведение внутренних отделочных работ, а также благоустройство прилегающей территории, закупку новой мебели и оборудования.
Ремонт школы проводится в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Полностью завершить работы планируется к началу будущего учебного года.