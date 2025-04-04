В Мурманской области соберут молодежное правительство

В Мурманской области планируют воссоздать молодежное правительство. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на соответствующий проект постановления губернатора региона.

Согласно документации, молодежное правительство будет функционировать на общественных началах и станет консультативным органом при основном правительстве региона. Целью его воссоздания является вовлечение молодежи в возрасте от 18 до 35 лет в социально-экономическое развитие области.

Представители молодежного правительства будут участвовать в разработке проектов нормативных актов, привлекать ученых и различных специалистов к разработке отдельных программ, формировать творческие коллективы, экспертные и рабочие группы для своей работы и выполнять ряд других задач.

Как отмечает информагентство, в Мурманской области некоторое время уже существовало молодежное правительство. Оно было создано в 2010 году и прекратило функционировать в 2014-м.