Мужчина погиб при съезде легковушки в кювет на липецкой трассе
В Добровском районе Липецкой области в результате съезда отечественной легковушки в кювет погиб 34-летний мужчина. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария произошла утром 3 апреля на автодороге Липецк – Чаплыгин. Автомобиль «Лада Калина» по неустановленным пока причинам слетел с дороги в кювет.
Водитель легковушки, 34-летний мужчина, получил тяжелые травмы. Он скончался в карете скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
РАнее 4 апреля сообщалось, что два легковых автомобиля и фура столкнулись в Саратовской области. В результате ДТП погибли четыре человека.