Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 4 апреля заявил «Известиям», что все мероприятия, которые передают правду о Второй мировой войне, должны поддерживаться.

«Все мероприятия, которые посвящены памяти о победе во Второй мировой войне, которые говорят правду о Второй мировой войне, должны поддерживаться правительством Словацкой Республики», — сказал Фицо.

Премьер-министр также отметил, что у него нет проблем с теми, кто говорит правду об этой войне.

Ранее в этот день бывший депутат парламента Словакии Петер Марчек сказал, что предать забвению подвиг Красной армии во время Второй мировой войны было бы позором для всего государства. Он подчеркнул, что в Словакии бережно хранят память о прошлом.