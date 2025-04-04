Пожарная часть дважды подверглась атаке с украинского БПЛА в Горловке

Пожарная часть в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) дважды подверглась атаке с беспилотника (БПЛА), повреждены три пожарных автомобиля, пострадал инспектор, он госпитализирован. Об этом 4 апреля сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пострадал 21-летний инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Он госпитализирован с предварительным диагнозом — акубаротравма», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что между атаками был временной промежуток около часа.

«Это доказывает, что ВСУ целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям», — заключили в ведомстве.

Ранее, 2 апреля, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в ДНР пострадали трое взрослых и подросток. Также удары ВСУ нанесли повреждения двум жилым домам и гражданскому автомобилю. По словам Пушилина, всего украинские боевики совершили порядка 10 атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм кассетного типа и ударного беспилотника.