Почти половина стран СПЧ ООН не поддержали мандат комиссии по Украине
При голосовании в Совете Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека 22 страны из 47 высказались против продления мандата «независимой» комиссии по расследованию действий России на Украине, об этом сообщается 4 апреля по итогам заседания.
Согласно таблице на странице Совета ООН в соцсети X (бывш. Twitter), из 47 государств-членов четверо проголосовали против продления мандата комиссии, созданной в 2022 году, отмечает «Газета.Ru». Количество воздержавшихся составило 18 государств, а 25 проголосовали в поддержку.
Таким образом, проект резолюции о последствиях действий России «для прав человека на Украине» был принят незначительным большинством голосов.
2 апреля в МИД РФ после встречи замминистра иностранных дел России Михаила Галузина с коллегой из КНР Лю Бинем сообщили, что Россия открыта к реалистичным мирным инициативам по урегулированию конфликта на Украине, а также к предложениям посредничества. Отмечалось, что в этом контексте обсуждена деятельность «Группы друзей мира на Украине», созданной на площадке ООН.
Президент России Владимир Путин еще в декабре 2023 года указал на деградацию международной системы прав человека из-за ангажированности ее институтов западными странами.