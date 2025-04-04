На Украине сообщили о смерти мужчины при попытке мобилизации в Одесской области
В населенном пункте Сухой Лиман Одесской области Украины мужчина умер во время попытки его принудительной мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом 4 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».
Уточняется, что прохожие помешали работе военкомов, когда украинец потерял сознание.
«Пока люди ждали «скорую», мужчина перестал подавать признаки жизни, его пытались реанимировать на месте, но безрезультатно», — уточняется в материале.
На опубликованной изданием видеозаписи видно, как очевидцы оказывают пострадавшему первую помощь, включая непрямой массаж сердца, пока ожидается прибытие «скорой». Несмотря на усилия, мужчину спасти не удалось.
Полицейские и сотрудники территориального центра комплектования 30 марта насильно мобилизовали мужчину в Хмельницком на глазах у его семьи. Военкомы заламывали украинцу руки, пока рядом плакал его ребенок.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 21 марта сообщил, что ТЦК стали чаще нарушать права человека в ходе мобилизации. По его словам, особенно много жалоб поступает из Харьковской области — более 40 за 2,5 месяца.