Трех мошенников осудили в Петербурге за торговлю несуществующей техникой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал трех граждан виновными в 300 эпизодах мошенничества. Об этом 4 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что злоумышленники создали интернет-магазин бытовой техники и привлекали клиентов низкими ценами. После требуемой полной предоплаты от клиентов мошенники давали ложные обещания доставить товар на дом, а после переставали выходить на связь. С 2020 года злоумышленники совершили 308 хищений на общую сумму 6,8 млн рублей.

Виновными признаны одна женщина и двое мужчин. Один из них приговорен к тюремному заключению сроком 6,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальные участники группы получили 6,5 года и 6 лет и 4 месяца условно.

Фигуранты вину признали, раскаялись и извинились. Части потерпевших они возместили ущерб. Двое из них активно способствовали раскрытию и расследованию своих преступлений.

Ранее, 24 февраля, в Санкт-Петербурге полицейские задержали двух жителей Всеволожского района, которые взламывали аккаунты пользователей маркетплейсов с целью похищения товаров. Установлено, что жертвами злоумышленников стали по меньшей мере 11 человек.