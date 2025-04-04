Военный аналитик назвал блефом запрос Европы на размещение гиперзвукового оружия

Запросы Европы о размещении гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия — это блеф, рассказал «Известиям» 4 апреля военный аналитик, политолог Вадим Мингалев. По его мнению, размещение такого оружия в государствах Евросоюза в настоящее время нереально.

Накануне верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете сената США заявил, что Европа запросила размещение на ее территории гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.

Мингалев отметил, что в США не достигли еще определенного уровня в создании такого оружия, и не выдавали его ранее европейским странам.

«Разговор о том, что гиперзвук появится непосредственно в Европе, — это только разговор. Говорить об опытных образцах тоже преждевременно. Поэтому на сегодняшний день это называется блеф. <...> Этот блеф с так называемым гиперзвуком запущен для того, чтобы Россия в конечном итоге начала уступать в переговорном процессе. Но, как мы знаем, и в принципе наши Вооруженные силы и руководство страны прекрасно понимают, что это обман. Очередная уловка», — сказал эксперт.

По его мнению, такой тактический ход был придуман европейцами, чтобы повлиять на планы РФ. Однако размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия в Европе в настоящее время нереально, уверен политолог.

Ранее, 18 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для этого необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, она считает, что для этого следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.

До этого, 11 марта, в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге фон дер Ляйен заявила, что оборонная промышленность ЕС значительно отстает от российской, поэтому необходимо ускорить милитаризацию.