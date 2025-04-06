Эксперты рассказали о росте рынка ипотечного жилищного кредитования

В марте 2025 года количество заявок на ипотеку увеличилось на 22,07% по сравнению с февралем, следует из данных аналитического центра TYMY, с которыми ознакомились «Известия» 6 апреля. Позитивная динамика на протяжении всего I квартала 2025 года показывает стабилизацию после зимнего спада.

Так, в марте 2025 года наибольший рост по количеству заявок на ипотеку, отправленных пользователями через SaaS-платформу, показал сегмент новостроек — число заявок выросло на 27,07% по сравнению с февралем. В сегменте готового жилья динамика также положительная, но тут рост месяц к месяцу составил лишь 10,79%.

В годовом выражении динамика спроса на ипотеку всё так же находится в режиме существенного падения: общее число заявок на ипотеку в марте 2025 года на 32,94% меньше, чем было в марте 2024 года. При этом объем заявок на новостройки в марте этого года в сравнении с мартом прошлого ниже на 21,62%, а на готовое жилье — на 51,25%.

На вторичный рынок в марте прошлого года приходилось 38% ипотечных заявок, а на новостройки — 62%. Доля спроса на новостройки в общей структуре заявок на ипотеку в 2025 году остается на уровне 70%.

«Второй месяц весны вносит небольшую интригу в сложившееся положение дел — с 1 апреля вступили в силу дополнения к льготной программе «Семейная ипотека», согласно которым взять кредит с субсидированной ставкой в некоторых городах можно и на вторичное жилье», — отметил руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников.

Ранее, 21 марта, компания «Дом.РФ» опубликовала список доступных для семейной ипотеки на вторичное жилье городов. Уточнялось, что россияне могут приобрести вторичное жилье по семейной ипотеке со ставкой 6% годовых в 901 населенном пункте. Среди них — Мурманск, Воркута, Геленджик, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск и другие. Так, в списке есть города почти из всех регионов, кроме столичных.