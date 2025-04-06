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Эксперты рассказали о росте рынка ипотечного жилищного кредитования

TYMY: количество заявок на ипотеку увеличилось на 22,07% в марте 2025 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В марте 2025 года количество заявок на ипотеку увеличилось на 22,07% по сравнению с февралем, следует из данных аналитического центра TYMY, с которыми ознакомились «Известия» 6 апреля. Позитивная динамика на протяжении всего I квартала 2025 года показывает стабилизацию после зимнего спада.

Так, в марте 2025 года наибольший рост по количеству заявок на ипотеку, отправленных пользователями через SaaS-платформу, показал сегмент новостроек — число заявок выросло на 27,07% по сравнению с февралем. В сегменте готового жилья динамика также положительная, но тут рост месяц к месяцу составил лишь 10,79%.

В годовом выражении динамика спроса на ипотеку всё так же находится в режиме существенного падения: общее число заявок на ипотеку в марте 2025 года на 32,94% меньше, чем было в марте 2024 года. При этом объем заявок на новостройки в марте этого года в сравнении с мартом прошлого ниже на 21,62%, а на готовое жилье — на 51,25%.

На вторичный рынок в марте прошлого года приходилось 38% ипотечных заявок, а на новостройки — 62%. Доля спроса на новостройки в общей структуре заявок на ипотеку в 2025 году остается на уровне 70%.

«Второй месяц весны вносит небольшую интригу в сложившееся положение дел — с 1 апреля вступили в силу дополнения к льготной программе «Семейная ипотека», согласно которым взять кредит с субсидированной ставкой в некоторых городах можно и на вторичное жилье», — отметил руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников.

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Ранее, 21 марта, компания «Дом.РФ» опубликовала список доступных для семейной ипотеки на вторичное жилье городов. Уточнялось, что россияне могут приобрести вторичное жилье по семейной ипотеке со ставкой 6% годовых в 901 населенном пункте. Среди них — Мурманск, Воркута, Геленджик, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск и другие. Так, в списке есть города почти из всех регионов, кроме столичных.

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