Норвегия увеличила объем помощи Украине в 2025 году на $5 млрд до итоговой суммы в $8,1 млрд. Информация об этом появилась на сайте правительства страны 4 апреля.

«Финансирование будет использовано для укрепления обороноспособности Украины и улучшения переговорной позиции», — говорится в сообщении.

Средства будут использованы ля оказания военной поддержки посредством международных инициатив и закупок вооружения для Киева. Уточняется, что приоритет будет отдан средствам противовоздушной обороны (ПВО), поставке артиллерийских боеприпасов и беспилотников, а также «усилению морских возможностей Украины».

Выделение дополнительных средств доведет финансирование программы Нансена в период с 2023 по 2030 год до почти 205 млрд норвежских крон (около $20 млрд).

2 апреля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что за I квартал 2025 года страны НАТО выделили на военную помощь Украине около €20 млрд. Он добавил, что страны блока продолжат поддерживать Киев.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 1 апреля заявила, что страна выделит Украине более €11 млрд военной помощи до 2029 года включительно. Кроме того, 26 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выделит Киеву дополнительные €2 млрд военной помощи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта обратил внимание, что страны Европы не желают окончания конфликта на Украине и требуют «продолжения банкета».