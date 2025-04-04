Финэксперт назвал способы сэкономить на ОСАГО

Начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина рассказала в пятницу, 4 апреля, о способах, которые помогут снизить стоимость полиса ОСАГО при покупке.

Финэксперт отметила, что ОСАГО дешевле для автомобилей с меньшим объемом двигателя — чем ниже количество лошадиных сил, тем меньше стоит страховка.

Отсутствие в полисе молодых и неопытных водителей также удешевляет его.

«Еще один способ снизить стоимость страховки — заблаговременная покупка полиса. Продление страховки всегда обойдется дешевле», — поделилась она в беседе с Lenta.Ru.

Балахтина отметила, что «открытая страховка» позволит сэкономить. Она уточнила, что выгоднее, если автомобилем управляют несколько водителей.

Кроме того, эксперт посоветовала использовать сервисы лояльности и сравнивать цены через онлайн-сервисы и агрегаторы для поиска лучших предложений, чтобы сэкономить.

2 апреля в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что система страхования Союзного государства начинает функционировать с 23 апреля 2025 года, в этот день начнутся продажи общего полиса ОСАГО для России и Белоруссии, передает НСН.

1 апреля юрист Илья Русяев рассказал в беседе с RT о новых правилах для автомобилистов, которые начнут действовать в России с апреля 2025 года. По словам эксперта, изменения коснутся как процедуры получения водительских прав, так и финансовых аспектов, связанных с покупкой ОСАГО и автокредитами, уточняет 360.ru.

Ранее, 13 марта, РСА обновил термокарту мест ДТП, построенную по данным фотофиксации ДТП в рамках сервиса «Оформление европротокола онлайн», по которой самыми аварийно опасными дорогами в Москве стали ТТК, МКАД и проспект Мира, передает агентство городских новостей «Москва».

Сервис был запущен в 2023 году, он получает данные из мобильных приложений для оформления европротокола, и на основании пакетов данных с координатами места ДТП, автоматически зафиксированных с помощью навигационных технологий, позволяет установить опасные участки дорог.

Фотофиксации оформляются при помощи приложений «Помощник ОСАГО» и «Госуслуги Авто». Кроме того, можно воспользоваться приложениями страховых компаний, встроивших в них такую функцию.