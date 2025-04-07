Батя-грим: Цыганов стал дедушкой, Черчесов попал в светскую хронику

В столице прошла масштабная ярмарка современного искусства Art Russia. Первыми ее посетителями стали звезды отечественного шоу-бизнеса — Тимати, Филипп Киркоров, Владислав Лисовец, Юлия Янина и другие. Евгений Цыганов представил фильм «Батя 2. Дед», где он перевоплощается в пожилого фронтовика. Светская премьера состоялась в «Октябре». А в кинотеатре «Москва» презентовали мистический сериал «Гипнозис». Среди гостей неожиданно оказался Станислав Черчесов. «Известия» — о светских событиях и закрытых мероприятиях прошлой недели.

Светская Москва на народных гуляниях в особняке Спиридонова

В понедельник, 31 марта, героев светской хроники принимали в особняке Спиридонова в Москве. В его стенах развернулись народное гуляние под песни цыган и традиционные угощения. Подавали блины с икрой, оливье и другие блюда. Дополнял атмосферу созвучный сет-дизайн — столы украсили инсталляции будто из только что испеченного хлеба, подсолнухов и колосьев пшеницы, а фотозоны расположились под большим кокошником и на сеновале.

Фото: пресс-служба шоу «Ход Царевны» Константин и Ольга Андрикопулос

Поводом для закрытого ужина стала премьера шоу «Ход Царевны» художника-модельера Елены Барановой. В рамках проекта хозяйка вечера приглашает к себе представителей fashion-индустрии, культурных деятелей, людей, возрождающих народные ремесла, чтобы поговорить о том, какое отражение русский культурный код находит в современности, и рассказать об отечественных брендах и мастерах.

Елена Баранова и Яна Расковалова Фото: пресс-служба шоу «Ход Царевны» Ланка Грыу Фото: пресс-служба шоу «Ход Царевны» Дарья Коробова Фото: пресс-служба шоу «Ход Царевны» Екатерина Молоховская Фото: пресс-служба шоу «Ход Царевны» Олег Горчанин Фото: пресс-служба шоу «Ход Царевны» Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: пресс-служба шоу «Ход Царевны» Екатерина Аутраш Фото: пресс-служба шоу «Ход Царевны» Денис Казьмин Фото: пресс-служба шоу «Ход Царевны» Павел Камин Фото: пресс-служба шоу «Ход Царевны»

Гостьей премьерного выпуска стала дизайнер, глава модного дома YANA Яна Расковалова. Ужин в честь презентации проекта посетили актрисы Лянка Грыу, Екатерина Молоховская, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова, звездный стилист Олег Горчанин и другие.

Премьера «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым

Кинотеатр «Октябрь» тем же вечером стал центром притяжения звезд киноиндустрии. Там в последний день марта состоялась самая уютная в этом месяце премьера — семейного фильма о связи поколений «Батя 2. Дед». Это продолжение ленты 2020 года «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. Теперь в центре внимания дед-фронтовик в исполнении неузнаваемого в гриме Евгения Цыганова. К его герою на лето приезжает внук Макс. Казалось бы, между поколениями огромная пропасть, но строгий дед становится для парня другом, наставником и соучастником его многочисленных проделок. Действие разворачивается в нескольких временных отрезках. Уже повзрослевший Макс разводится с женой и всё чаще вспоминает рассказы деда о молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь Фото: Геннадий Авраменко Илья Учитель Фото: Геннадий Авраменко Ксения Бородина с детьми и Николай Сердюков Фото: Геннадий Авраменко Сергей Жуков с детьми Фото: Геннадий Авраменко Алексей Учитель с дочерьми Марией и Анной Пересильд Фото: Геннадий Авраменко Анна и Надежда Михалковы с детьми Фото: Аня Тетерина

Закадровый голос фильму подарил Никита Михалков. На красной ковровой дорожке премьеры были его дочери Анна и Надежда с детьми, последняя сыграла в картине одну из ролей. Посетила показ и семья Алексея Учителя: фильм снял его сын Илья. Поддержать пришли сестры Мария и Анна Пересильд. Среди гостей вечера были Стас Старовойтов, сыгравший взрослого Макса, и его экранный дед Евгений Цыганов в компании с Юлией Снигирь.

Черчесов на премьере сериала «Гипнозис»

В среду, 2 апреля, звезды индустрии переместились в кинотеатр «Москва». Там прошла светская премьера мистического триллера «Гипнозис». В центре сюжета сериала трое друзей — частный детектив, адвокат и священник. Один обладает способностью читать мысли, другой — видеть будущее человека, третий — прошлое. Благодаря своим сверхъестественным способностям все они неплохо устроились в жизни, однако привычный ее ход нарушает загадочный мститель. Главные роли исполнили Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова и Анастасия Волынская.

Даниил Страхов Фото: пресс-служба Okko Анастасия Куимова Фото: пресс-служба Okko Ростислав Бершауэр Фото: пресс-служба Okko Евгений Коряковский Фото: пресс-служба Okko Гавриил Гордеев Фото: пресс-служба Okko Елена Николаева Фото: пресс-служба Okko Карина Александрова Фото: пресс-служба Okko Станислав Черчесов Фото: пресс-служба Okko Сергей Дружко Фото: пресс-служба Okko

Ранее первый эпизод уже был показан в рамках конкурсной программы четвертого российского фестиваля контента стриминговых платформ Original+, где его отметили наградой за оригинальный сценарий и специальным дипломом за оригинальный и смелый концепт. Теперь его предстояло оценить гостям премьерного показа в «Москве». Гест-лист отличился присутствием не только звезд кино, но и спорта. Среди зрителей неожиданно был замечен бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Ярмарка современного искусства Art Russia

Конец прошлой недели российские знаменитости провели в Гостином Дворе, где в эти дни работала ярмарка современного искусства Art Russia. Первыми в рамках VIP-открытия ее посетили эксперты арт-рынка, коллекционеры, звезды отечественного шоу-бизнеса. 3 апреля, еще до официального открытия дверей, приехали Тимати и Филипп Киркоров, которые смогли изучить работы пока в свободных от зрителей павильонах.

— Я коллекционер российского современного искусства с недавнего времени, увлекаюсь этим года два, но то, что я вижу, — это мировой уровень, — поделился с журналистами впечатлениями Филипп Киркоров.

Он изучал пространство в компании художника Евгения Чеса и сделал несколько приобретений. В их числе футболка, которую создал Илья Спич. Митя Фомин ушел с ярмарки с подарком: художница Виктория Полевая преподнесла ему интерьерный гранат, созданный из фаянса и покрытый немецкой глазурью.

Слева направо: певцы Тимати (Тимур Юнусов) и Филипп Киркоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Певец Митя Фомин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Стилист Влад Лисовец Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Певица Анна Плетнева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Актриса Лянка Грыу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Певица Маргарита Овсянникова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Актриса Анна Чурина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Глаза разбегаются, тут совершенно разножанровое творчество. Действительно есть что посмотреть, чем вдохновиться, что почерпнуть. Даже что-то ты видишь у себя в пространстве. Я пока просто хожу, что называется, как зевака. Но я благодарный зевака, — пошутил Митя Фомин в беседе с «Известиями».

Среди гостей ярмарки была модельер Юлия Янина, чья работа сейчас в основном сосредоточена во Франции.

— Есть очень позитивные галереи. Одни из моих фаворитов — братья Дмитренко. В их работах столько жизни! Сейчас людям надо дарить радость, — поделилась она с «Известиями» мыслями после просмотра.

Art Russia также посетили Владислав Лисовец, музыканты Анна Плетнева, Иракли, рэпер ST, актриса Лянка Грыу. Подробнее о том, что представили взору публики художники, «Известия» подробно писали в первый день работы ярмарки.