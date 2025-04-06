Реклама
Прямой эфир
Армия
Военные рассказали о защищающем регионы РФ засекреченном средстве РЭБ «Волна-2»
Происшествия
Сотрудники МЧС выехали на проверку сообщений о пожаре в РГБ в Москве
Общество
По факту ДТП с двумя погибшими пешеходами под Новосибирском возбуждено дело
Происшествия
Грузовой поезд загорелся в Красноярском крае
Общество
Синоптик сообщил о выпадении 43% осадков от месячной нормы в Подмосковье
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве
Мир
Адвокат Гуцул обвинила СИБ Молдавии во вмешательстве в судебный процесс
Мир
В Финляндии заявили об отсутствии восприятия России как врага
Общество
Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии возросло до 32 человек
Мир
Минимум 12 человек погибли из-за наводнений и торнадо в США
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на 91-м км МКАД
Происшествия
Пожарные потушили загоревшуюся поликлинику во Владивостоке
Общество
Специалисты МЧС ликвидировали более 30 ландшафтных пожаров в Хакасии
Мир
В Италии почтили память Федорчака и других погибших на СВО журналистов
Общество
По факту убийства боевиками ВСУ жителя Курской области возбуждено уголовное дело
Происшествия
Количество пострадавших от обстрела ВСУ Горловки увеличилось до шести
Общество
В Якутии начали проверку после сообщений об удержании в рабстве двоих мужчин

Косметолог рассказала об уходе за обезвоженной кожей лица

Косметолог Ткаченко: горячий душ и сильное отопление вызывают обезвоженность кожи
0
EN
Фото: Global Look Press/Wosunan Photostory
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сухую и обезвоженную кожу часто путают из-за внешней схожести, но это совершенно разные понятия. Чем отличается уход за разными видами 6 апреля «Известиям» рассказала химик-косметолог и основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

«Если сухая кожа — это ее тип, обусловленный генетикой и внутренним состоянием организма, который достался ее хозяйке на всю жизнь, то обезвоженность — временное состояние, вызванное рядом внешних факторов», — отметила она.

По словам эксперта, состояние сухой кожи обусловлено нехваткой липидов (жиров) из-за плохой работы сальных желез. Тип кожи нельзя изменить, но можно подобрать грамотный уход, который улучшит ее эстетическое состояние. Для этого необходимо поддерживать уровень увлажненности кожи.

Ткачук посоветовала следить за содержанием гиалуроновой кислоты, аминокислот и хитозана в используемых косметических средствах.

Она указала, что временное состояние обезвоженности кожи может быть вызвано общим недостатком влаги в организме, связанным, например, с болезнью.

«Также такой эффект может вызывать воздействие солнечных лучей на незащищенную кожу, <...> жесткая вода, систематический слишком горячий душ и слишком сильное центральное отопление», — пояснила Ткаченко.

По словам косметолога бороться с обезвоженностью кожи несложно — нужно лишь устранить ее первопричины. Так, она посоветовала начать выпивать стакан теплой воды с утра и несколько раз в течение дня, отрегулировать отопление в квартире, использовать увлажнитель воздуха, подобрать солнцезащитные средства и ограничить пребывание на открытом солнце.

Кроме того, следует исключить использование косметических средств с высоким уровнем pH, пилинги и скрабы с большой концентрацией кислот, лосьоны, содержащие спирт. Ткаченко порекомендовала заменить эти средства мягкими очищающими пенками, энзимными гелями, специальными косметическими мистами и тониками.

Лица не уколоть: главные тренды в косметологии 2025 года
Основными помощниками в уходе за кожей станут искусственный интеллект и психодерматология

Врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова в разговоре с «Известиями» 20 марта отметила, что с наступлением весны кожа сталкивается с новыми вызовами: перепадами температуры, повышенной солнечной активностью, авитаминозом. Специалист сообщила о важности увлажнения в этот сезон, так как после зимы кожа часто бывает обезвоженной из-за длительного воздействия низких температур и сухого воздуха в помещениях. Для поддержания водного баланса Пашкова посоветовала использовать средства с гиалуроновой кислотой.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025