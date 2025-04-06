Косметолог рассказала об уходе за обезвоженной кожей лица

Сухую и обезвоженную кожу часто путают из-за внешней схожести, но это совершенно разные понятия. Чем отличается уход за разными видами 6 апреля «Известиям» рассказала химик-косметолог и основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

«Если сухая кожа — это ее тип, обусловленный генетикой и внутренним состоянием организма, который достался ее хозяйке на всю жизнь, то обезвоженность — временное состояние, вызванное рядом внешних факторов», — отметила она.

По словам эксперта, состояние сухой кожи обусловлено нехваткой липидов (жиров) из-за плохой работы сальных желез. Тип кожи нельзя изменить, но можно подобрать грамотный уход, который улучшит ее эстетическое состояние. Для этого необходимо поддерживать уровень увлажненности кожи.

Ткачук посоветовала следить за содержанием гиалуроновой кислоты, аминокислот и хитозана в используемых косметических средствах.

Она указала, что временное состояние обезвоженности кожи может быть вызвано общим недостатком влаги в организме, связанным, например, с болезнью.

«Также такой эффект может вызывать воздействие солнечных лучей на незащищенную кожу, <...> жесткая вода, систематический слишком горячий душ и слишком сильное центральное отопление», — пояснила Ткаченко.

По словам косметолога бороться с обезвоженностью кожи несложно — нужно лишь устранить ее первопричины. Так, она посоветовала начать выпивать стакан теплой воды с утра и несколько раз в течение дня, отрегулировать отопление в квартире, использовать увлажнитель воздуха, подобрать солнцезащитные средства и ограничить пребывание на открытом солнце.

Кроме того, следует исключить использование косметических средств с высоким уровнем pH, пилинги и скрабы с большой концентрацией кислот, лосьоны, содержащие спирт. Ткаченко порекомендовала заменить эти средства мягкими очищающими пенками, энзимными гелями, специальными косметическими мистами и тониками.

Врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова в разговоре с «Известиями» 20 марта отметила, что с наступлением весны кожа сталкивается с новыми вызовами: перепадами температуры, повышенной солнечной активностью, авитаминозом. Специалист сообщила о важности увлажнения в этот сезон, так как после зимы кожа часто бывает обезвоженной из-за длительного воздействия низких температур и сухого воздуха в помещениях. Для поддержания водного баланса Пашкова посоветовала использовать средства с гиалуроновой кислотой.