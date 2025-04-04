Госавтоинспекция объявила массовые проверки в регионах

В пятницу и ближайшие выходные, 4–6 апреля, Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых автомобилистов.

Профилактические мероприятия пройдут в Тверской области, Кировской, Томской, Ульяновской, Мурманской, Смоленской, Брянской областях и других регионах страны.

«В преддверии выходных дней Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Массовые проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления алкоголя, проводятся в выходные автоинспекторами регулярно», — сказал «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Он призвал не оставаться равнодушными и сообщать в полицию при виде людей, который в нетрезвом виде садятся за руль, ведут себя на дороге неадекватно и создают опасные ситуации. В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф.

Ранее в этот день Госавтоинспекция Москвы анонсировала проведение рейда, в котором особое внимание будет уделено водителям автомобилей такси. Профилактические мероприятия состоятся в ближайшие выходные, 5–6 апреля.

Также в пятницу сообщалось, что в Госдуме предложили вернуть скидку для автомобилистов в размере 50% при своевременной оплате штрафа. Соответствующие поправки будут предложены депутатами фракции ЛДПР.