Суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному заключению

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный пожизненный приговор в отношении командира 39-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Алексея Захарчука. Об этом 4 апреля сообщили на сайте Главной военной прокуратуры России.

Уточняется, что в июне прошлого года Захарчук, действуя под руководством Украины, осуществлял террористическую деятельность в целях устрашения мирного населения и «дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ».

Он признан виновным по ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб и наступление иных тяжких последствий»).

Отмечается, что по приказу Захарчука истребитель Су-27, снаряженный бомбовым вооружением, совершил террористическую атаку на пункт расположения российских военных в Белгородской области.

«Поскольку Захарчук скрылся от следствия и суда за пределами Российской Федерации, он объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — дополнили в ведомстве.

Захарчука приговорили к пожизненному заключению с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии особого режима, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 3 апреля, суд приговорил четверых военнослужащих ВСУ к 15 и 16 годам заключения за совершение террористического акта в Курской области. По данным Генпрокуратуры, в начале октября 2024 года боевики вторглись на территорию Глушковского района Курской области и проследовали в направлении села Веселое в целях его блокирования и осуществления террористической деятельности.