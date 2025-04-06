Российские подростки стали чаще обращаться к психологам

Подростки в России стали чаще обращаться к психологам. Они часто жалуются на стресс и нестабильную самооценку, испытывают приступы страха и тревоги. Об этом «Известиям» 6 апреля рассказали в сервисе онлайн–терапии «Ясно».

По данным аналитиков сервиса, подростки стали обращаться за психологической помощью в 119 раз чаще. Еще более заметна динамика среди молодых людей 18–24 лет: их доля увеличилась с 19 до 33% за тот же период.

«Клиенты этих возрастных групп чаще всего жалуются на стресс и нестабильную самооценку, а также часто испытывают приступы страха и тревоги», — уточнили в сервисе онлайн–терапии.

Доля миллениалов (25–44 года), обращающихся к психологам, напротив, стала снижаться, хотя на 2025 год эта возрастная категория по-прежнему составляет большинство клиентов сервиса онлайн-психотерапии. Как утверждают аналитики «Ясно», среди их типичных запросов — хронический стресс, нестабильная самооценка и проблемы с партнером.

По данным сервиса, люди старше 45 лет стали ходить к психологам немного чаще в сравнении с 2021 годом (3,7% в 2021 году, 3,8% в 2025). Стресс, конфликты с партнером и нестабильная самооценка — главные проблемы бумеров, с которыми они обращаются к специалисту.

«Данные показывают устойчивый рост числа молодых клиентов: подростков до 18 лет и людей 18–24 лет. Примечательно, что ключевые запросы остаются общими для всех поколений: стресс, проблемы в отношениях и вопросы самооценки лидируют вне зависимости от возраста», — отметили аналитики.

Ранее, 3 апреля, психолог Галина Губанова рассказала «Известиям», как виртуальная жизнь влияет на психическое здоровье. По ее словам, болезненная история для многих — сравнение себя с «идеальными» изображениями в виртуальном мире. Человек испытывает боль, зависть и горечь, окружает себя подобным контентом, усиливая негативные мысли. При этом для некоторых людей основная задача — показать свою успешную жизнь, чтобы все увидели это. Увлеченность «лучшей версией себя» может привести к негативным последствиям.