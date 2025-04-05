Принять в жизнь

Ежегодно в России 5 апреля свой профессиональный праздник отмечают неонатологи. Это специалисты, которые наблюдают младенца в первые 28 дней его жизни. При рождении здорового ребенка специалист наблюдает за ним три-четыре дня и после этого выписывает. Но если во время беременности выявлены или есть подозрения на отклонения у плода, то специалист может начать наблюдать за малышом еще в утробе.

Сейчас технологии позволяют выхаживать детей, рожденных с массой даже менее 500 г, и оказывать помощь новорожденным не только от здоровых матерей, но и с различными заболеваниями. Например, с трансплантированными органами, с онкологическими или неврологическими заболеваниями, с перенесенными инсультами. Не всегда у таких пациенток рождаются доношенные дети. Иногда они появляются на свет на 30-й неделе, а в тяжелых случаях — на меньшем сроке. Таких малышей выходить гораздо сложнее, потому что на недоношенность могут наложиться другие проблемы со здоровьем, которые будут обусловлены тяжелым течением беременности.

У недоношенных детей могут быть проблемы с легкими, глазами и высокие риски двигательных нарушений. Но сейчас недоношенность не приговор. Прорывы в науке, в том числе в неонатологии, позволяют спасать младенцев в самых тяжелых клинических ситуациях, и впоследствии они ничем не будут отличаться от здоровых детей.

Но стоит отметить, что каждому пациенту нужно индивидуальное количество времени для восстановления. Даже если малыши рождены в одинаковый срок и с одним весом, из-за разных проблем им может потребоваться совершенно разное время. Нормальный срок, на который мы ориентируем мам, — 40 недель. Хотя, напомню, доношенными считаются малыши уже после 37-й недели беременности.

Чтобы сориентировать мам, формула такова. Допустим, ребенок родился на 30-й неделе беременности. Спроецируем, что до своевременных родов не хватило 10 недель. Это тот минимум, который малышу потребуется провести в стационаре. Но сроки могут изменяться в зависимости от состояния малыша, его веса и сопутствующей патологии.

Самое ключевое для неонатолога — работа не только с пациентом, но и его семьей. Если ребенка нужно оставить в стационаре больше чем на четыре дня из-за проблем со здоровьем, важно правильно донести это до матери — включить ее в процесс лечения и выхаживания младенца, настроить на позитивный расклад. Это играет важную роль в восстановлении ребенка.

Десятки лет назад пациенты, которые выхаживались в отделениях реанимации, были изолированы от родителей. Это связано с тем, что раньше боялись любых микробов. Сейчас всё изменилось. Патогенным и злостным считается тот микроб, который живет внутри больницы, а тот, что живет рядом с нами, не страшен. Поэтому врачи просят приходить родителей и их родственников и участвовать в купаниях, переодевании и кормлении малыша.

За последние пять лет, и особенно в последний год, структура маленьких пациентов нашего института кардинально изменилась. Мы научились выхаживать, например, младенцев, которые рождаются в тяжелой асфиксии и которым требуется проведение лечебной гипотермии (метод контролируемого охлаждения тела ребенка), чтобы сохранить клетки мозга.

С 2000 по 2020 год в Институте акушерства и гинекологии в основном работали со здоровыми детьми. Сейчас же младенцев, которым требуется серьезная медпомощь, стало больше. Ключевые качества, которыми должен обладать неонатолог, — милосердие и вера в пациента. Также очень важно, чтобы он умел работать в команде, так как контакт с мамой и родственниками может ускорить процесс восстановления малыша.

Автор — заведующая отделением новорожденных Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского

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