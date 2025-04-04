Минюст признал иноагентами журналиста Лушникова и кинокритика Барабаш

Журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш, видеоблогера Алексея Губанова, журналиста Александра Лушникова внесли в реестр иноагентов. Об этом 4 апреля сообщается на сайте Министерства юстиции России.

Кроме того, в перечень иноагентов попало интернет-издание «Гласная».

Согласно заявлению Минюста, Барабаш распространяла недостоверную информацию о деятельности российских властей и Вооруженных сил, а также выступала против специальной военной операции на Украине. Аналогичные обвинения были предъявлены остальным фигурантам обновленного списка.

Отмечается, что все они проживают за границей и активно участвуют в распространении информации, направленной на формирование негативного образа российской власти.

«Издание «Гласная» принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — дополнили в ведомстве.

Ранее, 28 марта, сообщалось, что диджея Артема Бровкова, историка Ирину Щербакову и комментатора Александра Шмурнова внесли в реестр иноагентов. Согласно данным Минюста, Бровков, Щербакова и Шмурнов участвовали в создании и распространении материалов организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.