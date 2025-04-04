Автомобилист получил четыре года года колонии за ДТП с погибшим ребенком в Москве

Суд Москвы приговорил к четырем годам колонии 20-летнего водителя каршеринга, который сбил на пешеходном переходе двоих детей. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале.

«К четырем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен водитель каршеринга, сбивший на пешеходном переходе двух детей», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что водителю также запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортом на два года и шесть месяцев. Свою вину в суде он полностью признал.

Авария произошла 16 сентября на регулируемом пешеходном переходе. В результате чего мальчик 13 лет погиб на месте, а 12-летняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.