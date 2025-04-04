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В Екатеринбурге задержали главного инженера «Гортранса» за взятку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Екатеринбурге задержали главного инженера ЕМУП «Гортранс» Андрея Эльзессера за взятку, подтвердили 4 апреля «Известиям» в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Свердловской области.

Там отметили, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники органов безопасности.

«Изобличить фигуранта удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых достоверно установлен факт передачи обвиняемому взятки в виде наличных денег на сумму 750 тыс. рублей», — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее, 20 марта, сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали руководителя федерального казенного учреждения «Следственный изолятор №1» УФСИН России по Смоленской области за взятку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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