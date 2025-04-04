В Белоруссии трем гражданам предъявили обвинения в госизмене

Трем гражданам Белоруссии предъявили обвинения в государственной измене. Об этом 4 апреля сообщил Следственный комитет (СК) республики.

По информации ведомства, обвиняемые на протяжении нескольких лет сотрудничали с иностранными спецслужбами, предоставляя им сведения о различных аспектах государственной жизни.

«Теневая» деятельность курировалаcь зарубежными фондами и в последующем использовалась как агрессивная информационная бомба против нашей страны», — указано в Telegram-канале ведомства.

Действия фигурантов квалифицировали по ч. 1 ст. 356 («Измена государству») и ч. 2 ст. 243-3 («Уклонение от уплаты страховых взносов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере») УК республики. Они были заключены под стражу.

3 апреля силовики задержали в Херсонской области женщину, переводившую деньги Вооруженным силам Украины для приобретения бронетехники и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»), обвиняемую заключили под стражу. Расследование продолжается.