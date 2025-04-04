В Совфеде высказались о возможности восстановления прямого авиасообщения с США

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и США возможно, но о сроках говорить пока рано. Такое мнение заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высказал в пятницу, 4 апреля.

Он отметил, что этот вопрос поднимался еще на переговорах в начале года на Ближнем Востоке.

«Дело в том, что без прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном, Москвой и Нью-Йорком очень трудно нормализовать даже дипломатические отношения. Там возникают огромные сложности с дипломатической почтой, с обменом сотрудников, с подготовкой визитов. То есть нормальные отношения между США и Россией без прямого авиасообщения в XXI веке невозможны», — заявил сенатор в разговоре с Lenta.Ru.

Политик подчеркнул, что авиасообщение между двумя странами продолжалось даже в годы холодной войны.

«То, что сделали при [бывшем президенте США Джо] Байдене, это, конечно, катастрофа как для нас, так и для американцев, и для мирового сообщества в том числе. В общем, дело это вполне возможное, но о сроках я бы пока умолчал», — заключил Климов.

Ранее, 3 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что представители России и США ведут работу над возобновлением прямых воздушных перелетов между двумя странами, передает RT.

По его словам, некоторые американские компании хотят вернуться в Россию, передает НСН.

3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году. После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.