Психолог дала советы испытывающим эмоциональные качели россиянам

Эмоциональные качели — сложный психологический феномен, который может быть вызван как внутренними противоречиями, так и внешними манипулятивными воздействиями, отметила психолог, кризисный консультант Юлия Добрынина. Она рассказала «Известиям» 6 апреля, как выйти из такого состояния.

«Это состояние, при котором человек испытывает резкие и частые колебания эмоционального фона, переходя от эйфории к фрустрации, от уверенности к тревожности. Это не просто реакция на внешние обстоятельства, а сложный процесс, в котором переплетаются когнитивные установки, межличностные взаимодействия и даже манипулятивные стратегии», — уточнила эксперт.

По ее словам, в конфликтологии эмоциональные качели часто рассматриваются как инструмент управления. Например, в дисфункциональных отношениях один из партнеров может намеренно создавать ситуации, провоцирующие у другого сильные эмоциональные реакции — от восторга до страха. Это позволяет манипулятору удерживать контроль, так как объект воздействия становится зависимым от его одобрения или внимания.

Но эмоциональные качели также возникают из-за внутренних противоречий, которые человек не осознает, добавила психолог. Она объяснила, что, например, стремление к автономии может конфликтовать с глубинным страхом быть отвергнутым. Или желание профессионального успеха может вступать в противоречие с боязнью ответственности. Эти внутренние когнитивные диссонансы создают напряжение, которое проявляется в виде эмоциональных всплесков.

Они могут появиться не только из-за внешних манипуляций, но и из-за внутреннего самообмана. Например, человек может убеждать себя, что находится в благополучных отношениях, игнорируя явные признаки дисфункции. Этот внутренний конфликт между реальностью и иллюзией вызывает эмоциональные колебания, подчеркнула Добрынина.

«Психология лжи также объясняет, почему мы так легко попадаем в ловушку эмоциональных качелей. Ложь, даже если она направлена на самих себя, требует значительных энергетических затрат. Мы постоянно должны поддерживать иллюзию, что всё под контролем, что мы успешны, сильны или любимы. Но реальность неизбежно пробивается сквозь эту защиту, вызывая эмоциональные всплески», — добавил Добрынина.

Чтобы выйти из этого замкнутого цикла, она посоветовала идентифицировать внутренние противоречия.

«Задайте себе вопросы: чего я на самом деле хочу? Какие мои убеждения противоречат друг другу? Например, вы можете одновременно стремиться к профессиональной реализации и бояться ответственности. Осознание этих противоречий — первый шаг к их разрешению», — сказала эксперт.

Психолог рекомендовала развивать эмоциональную осознанность — способность замечать, понимать и регулировать свои эмоции. Следует научиться фиксировать, какие ситуации вызывают интенсивные реакции, и анализировать, почему это происходит.

«Если вы подозреваете, что кто-то использует эмоциональные качели для манипуляции, важно научиться распознавать эти стратегии. Например, если человек сначала критикует вас, а затем предлагает помощь, это может быть попыткой создать зависимость. В таких ситуациях важно сохранять эмоциональную дистанцию и не поддаваться на провокации», — объяснила Добрынина.

Вместе с тем нужно работать над самооценкой, научиться формировать внутренние опоры, которые не зависят от внешней оценки, а также использовать техники саморегуляции — например, медитацию, дыхательные практики, физическую активность. Но если человек чувствует, что не справляется, то он может обратиться к психологу.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе (56%). Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.