Эксперты назвали среднюю цену новостроек премиум-класса в Москве

Средняя стоимость 1 кв. м в московских новостройках премиум-класса в феврале 2025 года достигла 805 тыс. рублей. За год этот показатель вырос на 20%. Это следует из данных компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 7 апреля.

В январе цена «квадрата» составляла 780 тыс. рублей — за месяц выросла на 2%. Год назад, в феврале 2024 года, средняя стоимость 1 кв. м в премиальных новостройках Москвы была на уровне 664 тыс. рублей, что указывает на увеличение цены на 20% за год. Это максимальные темпы удорожания среди всех сегментов на рынке первичного жилья в столице, подчеркнули эксперты.

Средняя стоимость квартиры или апартаментов премиум-класса в московских новостройках достигла 63 млн рублей, что почти на 3% больше, чем в январе 2025 года (62 млн рублей) и на 15% больше, чем в феврале 2024-го (55 млн рублей).

Аналитики уточнили, что рост стоимости премиальных новостроек за последний год сопровождался сокращением средней площади предлагаемых квартир и апартаментов. В феврале 2025-го средняя площадь такого жилья составила 79 кв. м, тогда как годом ранее в аналогичный месяц — 83 кв. м. За 12 месяцев показатель уменьшился почти на 5%.

«Действительно, часть застройщиков пытаются оптимизировать площадь помещений в новостройках. Однако это не значит, что в целом становится труднее найти квартиры подходящего размера. Из предложения может происходить вымывание самых маленьких (и недорогих) квартир, если проект привлекает более прагматичных клиентов. Одновременно может быть обратная ситуация — время от времени происходят всплески спроса на большие квартиры, когда на рынке появляется больше состоятельных клиентов, которые ищут жилье для себя», — сказал генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

В свою очередь, генеральный директор компании-застройщика МФК «Дом Дау» Акоп Киракосян добавил, что отношение покупателей к статусу приобретаемого жилья в премиум-сегменте изменилось.

«Если раньше статус апартаментов не был для них существенным недостатком, то сейчас, на фоне фактического запрета на их строительство в Москве и заявлений об отсутствии планов по легализации, покупатели стали отдавать предпочтение квартирам. Стремление к юридической безупречности сделки и гарантиям владения недвижимостью стали приоритетными для покупателей премиальных новостроек», — уточнил он.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов обратил внимание на то, что сегмент премиальных новостроек — один из наиболее динамично развивающихся на рынке. По его словам, изменения в социально-экономической и геополитической ситуации привели к тому, что многие потенциальные покупатели премиальной недвижимости предпочитают инвестировать в Москве, связывая свое будущее и будущее своих детей со столицей.

«Это стимулирует спрос в данном сегменте, где покупатели находят оптимальное сочетание высокого качества жилья, удачного расположения и приемлемой цены. Несмотря на рост, стоимость квадратного метра в премиум-сегменте остается значительно ниже, чем в элитном и делюкс, превосходя при этом по качеству средний уровень бизнес-класса», — заключил эксперт.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что 13% опрошенных россиян мечтают о покупке недвижимости, будь то жилья на море, в столице или за границей. В то же время 47% респондентов хотят перестать работать и жить на пассивный доход. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».