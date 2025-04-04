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СМИ сообщили о возможном увеличении длительности операции США в Йемене

NYT: операция США в Йемене может затянуться на полгода
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Фото: US CENTCOM via X/Handout via REUTERS
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Военная операция США в Йемене может растянуться на шесть месяцев на фоне «ограниченного успеха» против укрепленных позиций движения «Ансар Аллах» (хуситы), а суммарная стоимость ударов может превысить $1 млрд уже на следующей неделе. Об этом 4 апреля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«К следующей неделе общая сумма расходов может значительно превысить $1 млрд, и Пентагону вскоре, возможно, придется запросить у конгресса дополнительные средства», — указано в публикации.

По словам неназванного чиновника, американские удары, которые министр обороны Пит Хегсет назвал операцией «Мужественный всадник» в честь войск, которыми Теодор Рузвельт командовал на Кубе во время испано-американской войны, вероятно, могут продлиться около шести месяцев.

По данным газеты, Вооруженные силы (ВС) США используют большое количество высокоточных боеприпасов, что уже вызвало обеспокоенность по поводу уровня их запасов на случай начала конфликта на Тайване. В итоге, по словам источников NYT, за три недели Пентагон уже израсходовал боеприпасов на сумму порядка $200 млн.

В то же время представители Пентагона признают, что на данный момент удалось добиться лишь «ограниченного успеха» в уничтожении обширного арсенала хуситов. По словам американских чиновников, оружие, используемое «Ансар Аллах» для атак на суда в Красном море, размещено в укрепленных бункерах.

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ВС США 2 апреля атаковали тренировочный лагерь хуситов в Эль-Ходейде (запад Йемена). Как отметили в издании, Соединенные Штаты в ходе обстрела использовали мощные фугасные авиабомбы. Уточняется, что в результате авиаударов три человека погибли и еще несколько получили ранения.

Президент США Дональд Трамп 31 марта заявил, что страна продолжит атаковать йеменских хуситов до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу свободе судоходства. Американский лидер 15 марта заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против «Ансар Аллах». Вскоре центральное командование ВС США сообщило о начале крупномасштабной операции в Йемене.

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